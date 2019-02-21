21.02.2019 | 11:09

В среду, 20 февраля, в Пензе произошло ДТП с участием двух большегрузов.

По предварительным данным, в 23:00 на 624-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись большегрузы КамАЗ с 40-летним шофером и Mercedes-Benz, которым управлял 51-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель КамАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В последнее время ДТП с участием большегрузов перестали быть редкостью. 12 февраля в Каменском районе столкнулись две фуры с полуприцепами - Volvo и Mercedes - и цистерна. Транспортные средства получили механические повреждения.

14 февраля в Белинском районе друг в друга врезались MAN и Scania. Пострадал 36-летний водитель машины Scania.

18 февраля в селе Кижеватово Бессоновского района не поделили дорогу Skoda Fabia и МАЗ. Пострадали 59-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, и ее 6-летняя пассажирка.

Ранним утром 21 февраля в Пензе инспектор ДПС едва не погиб на посту. Он оказался между двумя фурами, прицеп одной из них занесло, и он ударился о прицеп другой фуры. От гибели сотрудника ГИБДД отделял буквально один шаг.