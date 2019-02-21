21.02.2019 | 13:18

В четверг, 21 февраля, напротив кинотеатра «Современник» в Пензе Nissan X-trail врезался в столб. Фотография с места событий появилась в социальной сети.

Как иномарка оказалась в таком положении, разъяснили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

«В 11:30 напротив строения № 10 на улице Пушкина столкнулись Nissan и Chevrolet, после чего Nissan совершил наезд на световую опору», - сообщили в отделении пропаганды.

По словам очевидцев, Nissan получил удар слева от автомобиля Chevrolet, водитель которого с Пушкина собирался проехать на Большую Радищевскую.

В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.