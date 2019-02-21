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Происшествия | На улице Мира Mazda и ВАЗ не поделили дорогу

21.02.2019|13:58
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В четверг, 21 февраля, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

«Около 13:45 у поворота на Ласточку в ДТП попали автомобили Mazda и ВАЗ», - написал в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец последствий аварии Антон.

На присланных им фотографиях видно, что отечественная машина белого цвета врезалась в левый бок черной иномарки.

Мужчина предположил, что водитель Mazda выезжал со второстепенной дороги на главную, а ВАЗ его не пропустил.

Автомобили получили механические повреждения. Вероятнее всего, в ДТП никто не пострадал.

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