21.02.2019 | 13:58

В четверг, 21 февраля, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

«Около 13:45 у поворота на Ласточку в ДТП попали автомобили Mazda и ВАЗ», - написал в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидец последствий аварии Антон.

На присланных им фотографиях видно, что отечественная машина белого цвета врезалась в левый бок черной иномарки.

Мужчина предположил, что водитель Mazda выезжал со второстепенной дороги на главную, а ВАЗ его не пропустил.

Автомобили получили механические повреждения. Вероятнее всего, в ДТП никто не пострадал.