20.02.2019 | 11:21

Во вторник, 19 февраля, в Земетчинском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительным данным, в 5:50 на 6-м километре дороги Земетчино - Морсово автомобиль «Лада-Приора», которым управлял 23-летний молодой человек, слетел в кювет и врезался в дерево.

Водитель машины и его ровесник, находившийся в салоне, были госпитализированы с места аварии. Еще одного пассажира «Приоры», 59-летнего мужчину, медики отпустили после оказания помощи.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.