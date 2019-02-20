Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 фев 2019|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  66.20
 

Происшествия | В Земетчинском районе в аварии пострадали три человека

20.02.2019|11:21
Печать

Во вторник, 19 февраля, в Земетчинском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительным данным, в 5:50 на 6-м километре дороги Земетчино - Морсово автомобиль «Лада-Приора», которым управлял 23-летний молодой человек, слетел в кювет и врезался в дерево.

Водитель машины и его ровесник, находившийся в салоне, были госпитализированы с места аварии. Еще одного пассажира «Приоры», 59-летнего мужчину, медики отпустили после оказания помощи.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!