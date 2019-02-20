20.02.2019 | 11:19

В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся утром в среду, 20 февраля, на улице Аустрина в Пензе.

Предварительно установлено, что в 7:40 у пешеходного перехода напротив торгового центра «Домино» в аварию попали «Лада-Гранта», которой управлял 54-летний мужчина, и ВАЗ-2114 с 56-летним водителем.

«В результате ДТП пассажирка «Лады-Гранты» - женщина 1966 года рождения - получила телесные повреждения, была осмотрена медиками на месте и отпущена», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Авария спровоцировала серьезный автомобильный затор. «Пробка в сторону центра уже от «Деры», - написали очевидцы последствий происшествия в соцсети.

Накануне около 18:30 на том же перекрестке в аварию попали ВАЗ и автомобиль с символикой «Яндекс.Такси».