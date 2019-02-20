Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 фев 2019|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  66.20
 

Происшествия | В ДТП на улице Аустрина пострадала пассажирка «Лады-Гранты»

20.02.2019|11:19
Печать

В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся утром в среду, 20 февраля, на улице Аустрина в Пензе.

Предварительно установлено, что в 7:40 у пешеходного перехода напротив торгового центра «Домино» в аварию попали «Лада-Гранта», которой управлял 54-летний мужчина, и ВАЗ-2114 с 56-летним водителем.

«В результате ДТП пассажирка «Лады-Гранты» - женщина 1966 года рождения - получила телесные повреждения, была осмотрена медиками на месте и отпущена», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Авария спровоцировала серьезный автомобильный затор. «Пробка в сторону центра уже от «Деры», - написали очевидцы последствий происшествия в соцсети.

Накануне около 18:30 на том же перекрестке в аварию попали ВАЗ и автомобиль с символикой «Яндекс.Такси».

Источник — фото Евгения Бородина, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|20.02.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

получила телесные повреждения, была осмотрена медиками на месте и отпущена
И для этого подъезжали ДВЕ (!!!) бригады Скорой помощи? А кто-то ждет потом эту "скорую" часами.

Гость|20.02.2019 11:39|

там третью полосу надо делать, для поворота на лево.

также как сделали с гагарина налево, перед стадионом.

ау

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!