20.02.2019 | 11:33

В среду, 20 февраля, в Бековском районе произошел пожар, при котором погиб человек.

Сигнал о возгорании в селе Сосновка поступил на пульт дежурного в 6:55. На борьбу с огнем выехали 7 человек на четырех спецавтомобилях, в том числе добровольная пожарная команда Бековского сахарного комбината.

«Выгорело внутри нежилого деревянного дома общей площадью 56 кв. м. Погиб мужчина 1978 года рождения. Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее, 17 февраля, смертельный пожар произошел в Никольске. Погиб 79-летний пенсионер.