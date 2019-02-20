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Происшествия | В Бековском районе огонь унес жизнь 40-летнего мужчины

20.02.2019|11:33
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В среду, 20 февраля, в Бековском районе произошел пожар, при котором погиб человек.

Сигнал о возгорании в селе Сосновка поступил на пульт дежурного в 6:55. На борьбу с огнем выехали 7 человек на четырех спецавтомобилях, в том числе добровольная пожарная команда Бековского сахарного комбината.

«Выгорело внутри нежилого деревянного дома общей площадью 56 кв. м. Погиб мужчина 1978 года рождения. Причины возгорания устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее, 17 февраля, смертельный пожар произошел в Никольске. Погиб 79-летний пенсионер.

Источник — фото: Pixabay.com
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