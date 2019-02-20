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Происшествия | Погибший при пожаре житель Сосновки бывал дома лишь изредка

20.02.2019|16:33
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В Белинском районе сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства гибели 40-летнего мужчины при пожаре.

По данным следствия, утром 20 февраля в доме на Заречной улице в селе Сосновка произошло возгорание. После ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело хозяина жилища.

По имеющейся информации, мужчина работал в Москве вахтовым методом и периодически приезжал в свой дом в Сосновке.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины возгорания будут установлены в ходе доследственной проверки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото, видео: penza.sledcom.ru
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