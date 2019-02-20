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Происшествия | На улице Калинина женщина на Volkswagen Polo сбила пенсионера

20.02.2019|15:52
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В среду, 20 февраля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительной информации, около 11:30 напротив ТЦ «Фортуна» 39-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Volkswagen Polo, сбила пешехода 1941 года рождения.

«В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Данных о том, госпитализировали его или отпустили после осмотра, пока нет», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Гость|20.02.2019 16:06|

ОПЯТЬ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ?

Гость|20.02.2019 16:19|

Опять женщина.

Гость|20.02.2019 16:24|

опять пенсионера.

Гость|20.02.2019 16:32|

Это не езда если за рулем она

Гость|20.02.2019 16:35|

Лишить её прав пожизненно !

Гость|20.02.2019 16:43|

Баба за рулем - горе в семье.

Гость|20.02.2019 16:49|

содрать с неё по полной программе

Имя: Гость
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