20.02.2019 | 15:52

В среду, 20 февраля, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительной информации, около 11:30 напротив ТЦ «Фортуна» 39-летняя женщина, ехавшая за рулем автомобиля Volkswagen Polo, сбила пешехода 1941 года рождения.

«В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Данных о том, госпитализировали его или отпустили после осмотра, пока нет», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.