19.02.2019 | 12:04

В понедельник, 18 февраля, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 16:35 на 653-м километре трассы М5 «Урал» в селе Кижеватово столкнулись легковой автомобиль Skoda Fabia под управлением 59-летней женщины и большегруз марки МАЗ, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки и ее пассажирка, шестилетняя девочка, получили телесные повреждения. Медики оказали им помощь на месте и отпустили.

«В настоящее время по факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В минувшие выходные в области произошло еще два ДТП, в которых пострадали дети. В 23:00 16 февраля на улице Терновского в Пензе, между торговыми центрами «Куб» и «Терновский куст», водитель ВАЗ-2112 сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе, после чего машина врезалась в световую опору.

17 февраля в 18:45 в Заречном водитель автомобиля Lada Kalina наехал на 14-летнего пешехода. Травмированный подросток был госпитализирован в больницу № 6 г. Пензы, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.