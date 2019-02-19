Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 фев 2019|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  74.91  |  $  66.25
 

Происшествия | В Бессоновском районе в ДТП с МАЗом и Skoda пострадал ребенок

19.02.2019|12:04
Печать

В понедельник, 18 февраля, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 16:35 на 653-м километре трассы М5 «Урал» в селе Кижеватово столкнулись легковой автомобиль Skoda Fabia под управлением 59-летней женщины и большегруз марки МАЗ, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки и ее пассажирка, шестилетняя девочка, получили телесные повреждения. Медики оказали им помощь на месте и отпустили.

«В настоящее время по факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В минувшие выходные в области произошло еще два ДТП, в которых пострадали дети. В 23:00 16 февраля на улице Терновского в Пензе, между торговыми центрами «Куб» и «Терновский куст», водитель ВАЗ-2112 сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе, после чего машина врезалась в световую опору.

17 февраля в 18:45 в Заречном водитель автомобиля Lada Kalina наехал на 14-летнего пешехода. Травмированный подросток был госпитализирован в больницу № 6 г. Пензы, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

0
0
0
0
 
Гость|19.02.2019 12:13|

Почему не приведена статистика прошлого месяца и года?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!