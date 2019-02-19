19.02.2019 | 12:26

Вечером 18 февраля из-за сильного ветра на улице Чебышева в Пензе (Веселовка) произошла авария на сетях электроснабжения. В результате жилые дома частного сектора перевели на резервную схему.

Во вторник, 19 февраля, рабочие приступили к устранению неполадок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации города Виктор Кувайцев потребовал держать ситуацию на контроле. «Надо взаимодействовать с жителями домов, чтобы оказать помощь в случае необходимости – газовые котлы в частных домах прекращают работу при отключении электроэнергии, в помещениях падает температура», - отметил он.

Мэр добавил, что, если в жилищах пострадавших станет холодно, учреждения культуры, образования и спорта всегда готовы принять их.

Как сообщила начальник социального управления Ирина Федонина, специалисты ведомства держат связь со своими подопечными из района аварии - одинокими пожилыми людьми и несколькими семьями. По их словам, ночью температура воздуха в домах была нормальной.