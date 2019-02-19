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Происшествия | У жителей Веселовки из-за ветра начались проблемы с электричеством

19.02.2019|12:26
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Вечером 18 февраля из-за сильного ветра на улице Чебышева в Пензе (Веселовка) произошла авария на сетях электроснабжения. В результате жилые дома частного сектора перевели на резервную схему.

Во вторник, 19 февраля, рабочие приступили к устранению неполадок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации города Виктор Кувайцев потребовал держать ситуацию на контроле. «Надо взаимодействовать с жителями домов, чтобы оказать помощь в случае необходимости – газовые котлы в частных домах прекращают работу при отключении электроэнергии, в помещениях падает температура», - отметил он.

Мэр добавил, что, если в жилищах пострадавших станет холодно, учреждения культуры, образования и спорта всегда готовы принять их.

Как сообщила начальник социального управления Ирина Федонина, специалисты ведомства держат связь со своими подопечными из района аварии - одинокими пожилыми людьми и несколькими семьями. По их словам, ночью температура воздуха в домах была нормальной.

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Гость|19.02.2019 12:40|

А зачем в Весёловке свет,там и так веселО?

Гость|19.02.2019 13:00|

Судя по фото, во время ветра кто-то лампочку в рот засунул

Имя: Гость
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