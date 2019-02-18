18.02.2019 | 12:08

Вечером в воскресенье, 17 февраля, в Заречном сбили 14-летнего подростка. Он пересекал дорогу с другом, тот успел отскочить от надвигавшейся машины.

«В 18:45 напротив дома № 41а на улице Ленина (магазин «Хлеб») 25-летний водитель автомобиля Lada Kalina совершил наезд на 14-летнего пешехода. ДТП произошло в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Парень переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля», – сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на отдел ГИБДД Заречного.

Травмированный подросток был госпитализирован в больницу № 6 г. Пензы, он находится в реанимации.

По словам очевидцев, сбивший его автомобиль мчался наперегонки с другой машиной. После удара мальчика отбросило на 30 метров.

Водитель был трезв, по факту ДТП проводится проверка.

16 февраля на улице Терновского в Пензе на нерегулируемом пешеходном переходе между торговыми центрами «Терновский куст» и «Куб» около 23:00 водитель ВАЗ-2112 сбил 7-летнего ребенка.