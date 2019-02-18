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Происшествия | В Пензе водитель Ford Focus погиб в ДТП с тремя машинами

18.02.2019|14:45
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В воскресенье, 17 февраля, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В аварию попали сразу три автомобиля.

По предварительным данным, в 2:10 на 646-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись Ford Focus под управлением 31-летнего мужчины, «Лада-Гранта» с 29-летним водителем и Ford Cargo с полуприцепом, за рулем которого находился 34-летний шофер.

В результате аварии водитель Ford Focus от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителю «Лады» медики оказали помощь, после чего отпустили.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|18.02.2019 15:20|

Родные и близкие примите соболезнования.

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