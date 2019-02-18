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Происшествия | В ночном ДТП на зебре в Терновке пострадал семилетний мальчик

18.02.2019|12:15
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В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода на улице Терновского. Авария случилась в субботу, 16 февраля, в 23:00.

По предварительным данным, напротив дома № 157, между торговыми центрами «Куб» и «Терновский куст», 36-летний водитель ВАЗ-2112 сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе, после чего машина врезалась в световую опору.

«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

При обсуждении случившегося в соцсети очевидцы уточнили, что мальчик был не один.

«Ребенок выбежал за родителями, я ехала по другой стороне, его не видно было даже. Родители прошли, а ребенок побежал. Я не оправдываю водителя, но, извините, ребенка в 11 ночи и в любое время суток за руку надо брать и через дорогу переводить», - высказала свое мнение одна из пользовательниц.

Источник — фото Максима Кошелева, vk.com/sova_penza
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