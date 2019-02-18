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Происшествия | В Бекове 41-летнего мужчину спасли при пожаре в сарае

18.02.2019|10:23
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В ночь с субботы на воскресенье, 17 февраля, в р. п. Беково случился пожар. Информация о нем поступила на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:49.

На улице Воробьевка пламя охватило деревянный сарай площадью 12 квадратных метров. На место тушения выехали шестеро пожарных, в ликвидации последствий возгорания были задействованы две спецмашины.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ сообщили, что из огня спасли мужчину 1977 года рождения. Теперь специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В Пензе 6 февраля имел место аналогичный случай, только со смертельным исходом. Около 20:00 загорелся сарай на улице Урицкого. На следующий день после ликвидации возгорания на диване нашли труп мужчины.

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