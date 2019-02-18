18.02.2019 | 12:57

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в селе Бессоновка в пятницу, 15 февраля.

По предварительной информации, в 17:35 на пятом километре трассы Пенза - Лунино 31-летняя женщина, управлявшая «Ладой-Калиной», наехала на препятствие, после чего машина столкнулась с «десяткой», за рулем которой находился 20-летний молодой человек.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Калина», мальчик 2012 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, специалисты изучают все обстоятельства произошедшего.