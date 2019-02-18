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Происшествия | Шестилетнего ребенка госпитализировали после аварии в Бессоновке

18.02.2019|12:57
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Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в селе Бессоновка в пятницу, 15 февраля.

По предварительной информации, в 17:35 на пятом километре трассы Пенза - Лунино 31-летняя женщина, управлявшая «Ладой-Калиной», наехала на препятствие, после чего машина столкнулась с «десяткой», за рулем которой находился 20-летний молодой человек.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Калина», мальчик 2012 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, специалисты изучают все обстоятельства произошедшего.

Источник — срезка с видео www.instagram.com/penza_info58
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Гость|18.02.2019 13:15|

За чем права получала.

Гость|18.02.2019 13:18|

права получала, чтоб ездить! а не участвовать в трофи-рейде по дорогам нашей Пензы

Гость|18.02.2019 13:45|

Гость писал(a):

а не участвовать в трофи-рейде по дорогам нашей
Дурачёк написал.

Имя: Гость
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