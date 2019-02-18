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Происшествия | Пожар в Никольске мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем

18.02.2019|13:22
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В Никольске организована доследственная проверка по факту смерти 79-летнего мужчины при пожаре. Возгорание в однокомнатной квартире на улице Ульяновской произошло поздним вечером 17 февраля.

После тушения огня хозяина жилья обнаружили мертвым в помещении кухни.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме незначительных следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в комнате.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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