18.02.2019 | 13:22

В Никольске организована доследственная проверка по факту смерти 79-летнего мужчины при пожаре. Возгорание в однокомнатной квартире на улице Ульяновской произошло поздним вечером 17 февраля.

После тушения огня хозяина жилья обнаружили мертвым в помещении кухни.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме незначительных следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в комнате.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.