17.02.2019 | 12:38

В Пензенском районе следователи организовали проверку по факту травмирования 14-летнего подростка в санатории «Нива». Она проводится по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»).

Установлено, что утром в пятницу, 15 февраля, когда ребята шли из одного корпуса в другой, мальчик упал и сломал ногу.

Работники санатория оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего его доставили в областную детскую больницу имени Филатова.

«В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, исследованы причины и условия получения подростком телесных повреждений на территории санаторно-оздоровительного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.