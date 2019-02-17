Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 фев 2019|12:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Происшествия | Пензенец заявил об угоне машины спустя почти год после ее исчезновения

17.02.2019|11:33
Печать

В Пензе полицейские раскрыли кражу автомобиля, владелец которого обратился с заявлением об угоне спустя почти год.

34-летний мужчина пояснил, что 11 месяцев назад кто-то похитил его машину Chevrolet Niva, стоявшую у дома в 1-м проезде Мусоргского.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 29-летний пензенец. Он признался в злодеянии и указал, что продал транспортное средство неизвестному мужчине для разбора на запчасти.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

0
0
0
0
 
Гость|17.02.2019 11:42|

Какой длительный был запой.

Гость|17.02.2019 11:42|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!