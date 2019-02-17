17.02.2019 | 11:33

В Пензе полицейские раскрыли кражу автомобиля, владелец которого обратился с заявлением об угоне спустя почти год.

34-летний мужчина пояснил, что 11 месяцев назад кто-то похитил его машину Chevrolet Niva, стоявшую у дома в 1-м проезде Мусоргского.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 29-летний пензенец. Он признался в злодеянии и указал, что продал транспортное средство неизвестному мужчине для разбора на запчасти.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.