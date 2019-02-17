Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 фев 2019|12:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Происшествия | На ул. Терновского водитель ВАЗ-2112 сбил ребенка на переходе

17.02.2019|10:17
Печать

В субботу, 16 февраля, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе между торговыми центрами «Терновский куст» и «Куб» около 23:00 водитель ВАЗ-2112 сбил ребенка.

Судя по фотографиям с места ДТП, которые очевидцы выложили в соцсетях, водитель в попытке избежать столкновения врезался в столб.

При обсуждении произошедшего пензенцы интересовались, жив ли ребенок. «Был жив, но там такой удар сильный, дай бог ему выжить и выздороветь, но реально там страх», «Ребенок жив, перелом ноги и руки скорее всего. Скорую очень долго ждали», - отвечали очевидцы.

«Он был не один, как я понимаю, а со взрослыми, но не хочу ничего по этому поводу говорить и спорить, кто прав, а кто виноват. Ребенка очень жалко, одни крики», - высказалась подписчица одного из пабликов.

«Ребенок выбежал за родителями, я ехала по другой стороне, его не видно было даже. Родители прошли, а ребенок побежал. Я не оправдываю водителя, но, извините, ребенка в 11 ночи и в любое время суток за руку надо брать и через дорогу переводить», - поделилась мнением другая пользовательница.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Источник — фото Михаила Белоуса и Максима Кошелева, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|17.02.2019 10:41|

Страшно ступать пешеходные переходы,где Нас давят,калечат и убивают.Губернатор не принимает мер по улучшению обстановки.Где ответственность начальника ГИБДД? Только за эту неделю пострадали два ребёнка на пешеходных переходах.

Гость|17.02.2019 11:07|

В первую очередь вопросы к родителям. Как можно ночь переходить дорогу не держа ребёнка???? Забыли, что пошли бухать не одни? Простите, но человек в трезвом уме не может не знать что дорога для детей опасна всегда, а тем более в тёмное время суток!!!

Гость|17.02.2019 11:07|

Гость писал(a):

Где ответственность начальника ГИБДД?
Считаете он должен лично детей за руку через дорогу переводить?

Гость|17.02.2019 11:10|

Пешеходы думают что они противоударные и бессмертные.по сторонам не смотрят,идут где хотят.ребенку скорейшего выздоровления

Гость|17.02.2019 11:13|

А нехера с тупым выражением морды ступать на пешеходник.., перед потоком.., кусок железа в тонну мгновенно не остановится, а тем более ТАЗ с непредсказуемой тормозной системой.

Гость|17.02.2019 11:16|

В терновке переходы в ужасном состоянии,не освещаются,знаки только по краям дороги,не жёлтые,старые,сверху знака нет над дорогой,темень,особенно сейчас,в такую погоду,а дорога широкая,не одна полоса в обе стороны!!!

Приведите переходы в нормальное состояние,сделайте освещение,если светофоров не дождёшься от вас!!!

Гость|17.02.2019 11:17|

Какая же школа в этом случае недоработала?

Гость|17.02.2019 11:21|

Когда на Суворова у холмов ставили светофор,говорили же ,что если несколько полос,то переход должен быть регулируемым,а в терновке даже фонаря жёлтого,которые должны переходы освещать,нет нигде !!!

Гость|17.02.2019 11:24|

ребёнка ликвидировать!

Гость|17.02.2019 11:40|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

Гость|17.02.2019 11:40|

в терновке даже фонаря жёлтого,которые должны переходы освещать,нет нигде !!!....

В терновке много красных фонарей.Где их ставят в курсе?

Водителя наверняка заставили в "трубочку" дышать. А этих умных родителей проверили? Да там делений алкотестера на них не хватило бы. По трезвой так с ребенком не ходят!

Гость|17.02.2019 11:48|

По законодательству РФ, вся ответственность за детей не достигших совершеннолетнего возраста возлагает я на родителей. Всё пешегоды в тёмное время суток должны на себе иметь свет отражающие предметы, это косается и водителей останавливающиеся на неосвещенных участках дороги.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!