17.02.2019 | 10:17

В субботу, 16 февраля, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе между торговыми центрами «Терновский куст» и «Куб» около 23:00 водитель ВАЗ-2112 сбил ребенка.

Судя по фотографиям с места ДТП, которые очевидцы выложили в соцсетях, водитель в попытке избежать столкновения врезался в столб.

При обсуждении произошедшего пензенцы интересовались, жив ли ребенок. «Был жив, но там такой удар сильный, дай бог ему выжить и выздороветь, но реально там страх», «Ребенок жив, перелом ноги и руки скорее всего. Скорую очень долго ждали», - отвечали очевидцы.

«Он был не один, как я понимаю, а со взрослыми, но не хочу ничего по этому поводу говорить и спорить, кто прав, а кто виноват. Ребенка очень жалко, одни крики», - высказалась подписчица одного из пабликов.

«Ребенок выбежал за родителями, я ехала по другой стороне, его не видно было даже. Родители прошли, а ребенок побежал. Я не оправдываю водителя, но, извините, ребенка в 11 ночи и в любое время суток за руку надо брать и через дорогу переводить», - поделилась мнением другая пользовательница.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет.