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Происшествия | В Бессоновке произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

16.02.2019|11:41
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Вечером в пятницу, 15 февраля, в селе Бессоновка Пензенской области произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Видео с места происшествия появилось на странице penza_info58 в Instagram.

На записи можно увидеть «Ладу Калину», повернутую поперек дороги. Также участником происшествия стал автомобиль ВАЗ-2110, о чем свидетельствуют комментарии водителя автомобиля, из которого ведется запись. Марки других автомобилей разглядеть сложно.

По-видимому, в одной из машин находилась семья с двумя детьми.

Также на кадрах виден спецавтомобиль с включенным проблесковым маячком: на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Источник — видео: www.instagram.com
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Гость|16.02.2019 12:19|

Опять лодочники попали в ДТП.

Гость|16.02.2019 12:23|

Буквенное описание видео? Для кого ?

Имя: Гость
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