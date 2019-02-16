16.02.2019 | 11:41

Вечером в пятницу, 15 февраля, в селе Бессоновка Пензенской области произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Видео с места происшествия появилось на странице penza_info58 в Instagram.

На записи можно увидеть «Ладу Калину», повернутую поперек дороги. Также участником происшествия стал автомобиль ВАЗ-2110, о чем свидетельствуют комментарии водителя автомобиля, из которого ведется запись. Марки других автомобилей разглядеть сложно.

По-видимому, в одной из машин находилась семья с двумя детьми.

Также на кадрах виден спецавтомобиль с включенным проблесковым маячком: на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП.