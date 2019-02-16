16.02.2019 | 15:31

ИА «ПензаИнформ» стали известны подробности аварии, произошедшей в пятницу, 15 февраля, в селе Бессоновка, на 5-м километре дороги Пенза - Лунино.

ДТП произошло в 17:35. 31-летняя женщина, ехавшая на «Ладе Калине», не справилась с управлением. Машина сначала врезалась в отбойник, а затем столкнулась с ВАЗ-2110, за рулем которого находился 20-летний молодой человек.

При столкновении автомобилей пострадал шестилетний ребенок, находившийся в салоне «Калины». Мальчик был доставлен в больницу с травмами.

Видео с места аварии очевидцы опубликовали в Instagram и в социальной сети «ВКонтакте»