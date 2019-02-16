Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 фев 2019|19:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.02oC
+0.02oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Происшествия | Под Мокшаном столкнулись два легковых автомобиля

16.02.2019|17:24
Печать

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу, 16 февраля, в Пензенской области. Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Мокшан. Время 16:00», - подписал фото автор поста.

Участник группы Андрей Епифанов, также ставший свидетелем ДТП, выложил свои снимки.

На фото видно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых – «Лада Ларгус». Обе машины получили сильные механические повреждения. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

Водители активно обсуждают состояние людей, находившихся в автомобилях. Они утверждают, что все попавшие в аварию остались в живых.

Также комментаторы констатируют, что из-за аварии на трассе М5 «Урал» образовался затор как в сторону Москвы, так и в сторону Пензы.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», столкнулись автомобили Opel и «Лада Ларгус». Пострадали четыре человека – оба водителя и два пассажира «Лады».

Источник — фото: vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|16.02.2019 18:34|

Думала, мож сами журналисты были очевидцами, ан нет, опять реклама группы в контакте

Проще ссылку вверху сайта повесить, чтоб все сами считали первоисточник информации

Гость|16.02.2019 18:36|

Интересно, а журналисты спрашивают согласие на обработку персональных данных, публично перепечатывая здесь фио людей с другого сайта?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!