16.02.2019 | 17:24

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу, 16 февраля, в Пензенской области. Фото аварии выложили очевидцы в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Мокшан. Время 16:00», - подписал фото автор поста.

Участник группы Андрей Епифанов, также ставший свидетелем ДТП, выложил свои снимки.

На фото видно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых – «Лада Ларгус». Обе машины получили сильные механические повреждения. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

Водители активно обсуждают состояние людей, находившихся в автомобилях. Они утверждают, что все попавшие в аварию остались в живых.

Также комментаторы констатируют, что из-за аварии на трассе М5 «Урал» образовался затор как в сторону Москвы, так и в сторону Пензы.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», столкнулись автомобили Opel и «Лада Ларгус». Пострадали четыре человека – оба водителя и два пассажира «Лады».