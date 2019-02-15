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Происшествия | В Сердобском районе пожарные спасли из огня 72-летнюю женщину

15.02.2019|10:01
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В четверг, 14 февраля, в Сердобском районе сотрудники МЧС спасли жизнь человека.

В 14:10 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в поселке Сазанье горит дом. На место происшествия выехали два спецавтомобиля с девятью пожарными.

«На доме сгорела кровля площадью 20 квадратных метров. Спасена хозяйка 1946 года рождения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Двумя днями ранее в Пачелме огнеборцы спасли 66-летнюю женщину. Ее 64-летний муж погиб - его тело было найдено после ликвидации пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|15.02.2019 10:40|

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Имя: Гость
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