В четверг, 14 февраля, в Сердобском районе сотрудники МЧС спасли жизнь человека.
В 14:10 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в поселке Сазанье горит дом. На место происшествия выехали два спецавтомобиля с девятью пожарными.
«На доме сгорела кровля площадью 20 квадратных метров. Спасена хозяйка 1946 года рождения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Двумя днями ранее в Пачелме огнеборцы спасли 66-летнюю женщину. Ее 64-летний муж погиб - его тело было найдено после ликвидации пожара. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.
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