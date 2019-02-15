15.02.2019 | 15:54

В пятницу, 15 февраля, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, на улице Лермонтова столкнулись ВАЗ-2114, которым управляла 20-летняя девушка, и Hyundai Verna, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

«В результате происшествия девушка, управлявшая автомобилем отечественного производства, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото с места происшествия размещено в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». «Ул. Лермонтова. Перед педом», - уточнил место ДТП его автор.

Комментаторы задают вопросы о пострадавшей автолюбительнице.

«Проезжала мимо, лежала на снегу, глаза открыты», «Жива», «Скорая увезла», - отвечают на вопрос свидетели аварии.