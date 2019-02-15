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Происшествия | В Пензе девушка доставлена в больницу с места ДТП на улице Лермонтова

15.02.2019|15:54
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В пятницу, 15 февраля, в Пензе произошло ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, на улице Лермонтова столкнулись ВАЗ-2114, которым управляла 20-летняя девушка, и Hyundai Verna, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

«В результате происшествия девушка, управлявшая автомобилем отечественного производства, получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Фото с места происшествия размещено в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». «Ул. Лермонтова. Перед педом», - уточнил место ДТП его автор.

Комментаторы задают вопросы о пострадавшей автолюбительнице.

«Проезжала мимо, лежала на снегу, глаза открыты», «Жива», «Скорая увезла», - отвечают на вопрос свидетели аварии.

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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Гость|15.02.2019 16:08|

Так соединились, детские сердца

Так узнала мама моего отца

Гость|15.02.2019 16:49|

Лобовуха,но обе машины на встречке.

Гость|15.02.2019 16:50|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Имя: Гость
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