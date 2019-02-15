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Происшествия | На улице Попова образовался затор из-за ДТП

15.02.2019|09:16
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Утром в пятницу, 15 февраля, движение по улице Попова вновь оказалось перекрыто. Причиной тому опять стало ДТП.

Между 8:00 и 9:00 там столкнулись два автомобиля, один из которых выезжал на основную дорогу, другой - поворачивал с нее.

По неофициальным данным, в результате аварии никто не пострадал.

13 февраля на улице Попова (неподалеку от пересечения с Окружной) случилось ДТП с участием трех автомобилей: в 8:15 напротив дома № 72 столкнулись Renault, «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси» и Volkswagen. Машины заняли всю дорогу, блокировав проезд по улице.

Автомобилистам пришлось объезжать этот участок через Западную Поляну. Троллейбусы № 8 же оказались в ловушке.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|15.02.2019 09:26|

Балбесы! Светофора нет и не знают кто кого должен пропускать.

Гость|15.02.2019 09:41|

Там дорогу с начала зимы не чистят , проезжая часть скоро в одну полосу будет

Гость|15.02.2019 09:45|

Гость писал(a):

Там дорогу с начала зимы не чистят , проезжая часть скоро в одну полосу будет

терпение друг мой и смирение до весны рукой подать. Скоро все само растает и заживем лучше прежнего.

Гость|15.02.2019 09:52|

Гость писал(a):

терпение друг мой и смирение до весны рукой подать. Скоро все само растает и заживем лучше прежнего.
Подснежники и гаражные выползут на дороги,и всё будет только хуже.

Гость|15.02.2019 09:53|

Все забывают про п. 2.6.2 ПДД, зафиксировали обстановку, на видео сняли, сфотографировали и убирайте автомобили с проезжей части. По ч. 1 ст. 12.27 надо чаще штрафовать за это. И за простой троллейбусов привлечь.

Гость|15.02.2019 10:37|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

Гость|15.02.2019 10:40|

с этого двора выезжаешь, по бокам кучи снега, за нмим ничего не видно, вот походу начал один выезжать, а таксист летел и не успел среагировать. Дорогу же по словам пензаинформ чистят постоянно, только не понятно где и когда)))))) в суд подавайте на коммунальщиков, пустьт они возмещают убытки с этого ДТП...

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