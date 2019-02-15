15.02.2019 | 09:16

Утром в пятницу, 15 февраля, движение по улице Попова вновь оказалось перекрыто. Причиной тому опять стало ДТП.

Между 8:00 и 9:00 там столкнулись два автомобиля, один из которых выезжал на основную дорогу, другой - поворачивал с нее.

По неофициальным данным, в результате аварии никто не пострадал.

13 февраля на улице Попова (неподалеку от пересечения с Окружной) случилось ДТП с участием трех автомобилей: в 8:15 напротив дома № 72 столкнулись Renault, «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси» и Volkswagen. Машины заняли всю дорогу, блокировав проезд по улице.

Автомобилистам пришлось объезжать этот участок через Западную Поляну. Троллейбусы № 8 же оказались в ловушке.