Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 фев 2019|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0.12oC
+0.12oC
Завтра | Ясно |
  75.25  |  $  66.70
 

Происшествия | Машину жителя улицы Кижеватова исцарапали нецензурными словами

15.02.2019|17:45
Печать

В группе «Безопасный дом» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована запись видеокамеры, зафиксировавшей правонарушение.

«В Пензе мужчина нацарапал ругательства на соседской машине», - гласит подпись к видео.

Камера зафиксировала, как мужская фигура в куртке, с накинутым на голову капюшоном приближается к припаркованному возле дома автомобилю и царапает его - сначала багажник, затем обе дверцы, потом капот.

Но этим дело не заканчивается. Злоумышленник протыкает два правых колеса - сначала заднее, потом переднее, - и машина заваливается набок. Сам же мужчина разворачивается и уходит в темноту.

Как сообщили в НП «Безопасный дом», инцидент произошел у дома № 30 на улице Кижеватова.

«Припаркованный автомобиль неизвестный мужчина очень долго и методично царапает, пишет нецензурные слова, прокалывает колеса, причем все это происходит на глазах у других автолюбителей. Никто из очевидцев даже не сделал замечание. Вандал достиг своей цели: автомобиль нуждается в серьезном ремонте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в «Безопасном доме».

Пострадавший владелец автомобиля предположил, что это дело рук кого-то из соседей, но виновного еще не опознали, добавили в компании.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в отдел полиции № 4 по г. Пензе поступило заявление от владельца транспортного средства о повреждении автомобиля. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник — видео: vk.com/bezopasny_dom
0
0
0
0
 
Гость|15.02.2019 18:06|

Просто это Кижеватова 30

Гость|15.02.2019 18:08|

Zorro появился. Наверно терпила сам виноват, что паркует машину не там где надо. Если закон бессилен то самосуд в ступает в права. Всем жоповозам урок!

Гость|15.02.2019 18:12|

ЭТО не какойто ненормальный неадекватный человек и трус если чтото имееш сказать хозяину авто то скажи ему в глаза вообщем поступил подло и низко полиции нужно найти этого подлеца и наказать по полной а хозяин поврежденного через суд стребовать компенсацию за повреждение авто

Гость|15.02.2019 18:22|

причем автомобиль найти и наказать по полной за порчу чужого имущества и обязательно проверить у психиатора на вменяемость

Гость|15.02.2019 18:23|

Гость писал(a):

если чтото имееш сказать хозяину авто то скажи ему в глаза
а смысл? ты с дебилами что ли никогда не общался? до них доходит только когда в своей кровавой харкотине лежит.

Гость|15.02.2019 18:25|

хочешь иметь жопововозку? Сначала подумай о месте для её парковки. Он плюнул в людей, люди плюнули в него, вопрос исчерпан.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!