15.02.2019 | 17:45

В группе «Безопасный дом» в социальной сети «ВКонтакте» опубликована запись видеокамеры, зафиксировавшей правонарушение.

«В Пензе мужчина нацарапал ругательства на соседской машине», - гласит подпись к видео.

Камера зафиксировала, как мужская фигура в куртке, с накинутым на голову капюшоном приближается к припаркованному возле дома автомобилю и царапает его - сначала багажник, затем обе дверцы, потом капот.

Но этим дело не заканчивается. Злоумышленник протыкает два правых колеса - сначала заднее, потом переднее, - и машина заваливается набок. Сам же мужчина разворачивается и уходит в темноту.

Как сообщили в НП «Безопасный дом», инцидент произошел у дома № 30 на улице Кижеватова.

«Припаркованный автомобиль неизвестный мужчина очень долго и методично царапает, пишет нецензурные слова, прокалывает колеса, причем все это происходит на глазах у других автолюбителей. Никто из очевидцев даже не сделал замечание. Вандал достиг своей цели: автомобиль нуждается в серьезном ремонте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в «Безопасном доме».

Пострадавший владелец автомобиля предположил, что это дело рук кого-то из соседей, но виновного еще не опознали, добавили в компании.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в отдел полиции № 4 по г. Пензе поступило заявление от владельца транспортного средства о повреждении автомобиля. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.