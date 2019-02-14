14.02.2019 | 16:08

В четверг, 14 февраля, на улице Вяземского в Пензе проводятся технические работы на теплотрассе диаметром 400 миллиметров.

В связи с этим 83 многоквартирных дома, 5 детских садов и 4 школы на улицах Карпинского, 8 Марта, Фурманова, Вяземского, Островского и проспекте Победы запитаны по обратному трубопроводу с пониженными параметрами теплоносителя.

Сотрудники АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» восстанавливают герметичность участка. Работы ведутся без ограничения потребителей, все они переведены на резервную схему и получают тепло.

Для проведения ремонта задействовано 16 человек и восемь единиц техники. Завершить его энергокомпания планирует до 22:00.