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Происшествия | В Белинском районе в ДТП с фурами пострадал водитель Scania

14.02.2019|12:10
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В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузов, случившееся на трассе Р208 Тамбов - Пенза в Белинском районе в четверг, 14 февраля.

По предварительным данным, в 8:55 на 128-м километре, около села Ширяево, столкнулись две фуры: MAN, которой управлял 56-летний водитель, и Scania с 36-летним мужчиной за рулем.

«В результате аварии водитель Scania получил телесные повреждения. Данных о том, госпитализирован ли он, пока нет», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

С 9:20 из-за ДТП на данном участке трассы организовывалось реверсивное движение. К 11:40 последствия аварии устранили, проезд транспорта начал осуществляться в штатном режиме, уточнили в подведомственном Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор».

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