14.02.2019 | 10:09

Водителей предупредили о затрудненном проезде по одному из участков трассы Р208 Тамбов - Пенза.

С 9:20 четверга, 14 февраля, на 127-м километре дороги, около села Ширяево Белинского района, из-за ДТП организовано реверсивное движение.

Как сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор», в аварию попали три фуры. Информации о произошедшем пока нет.

12 февраля в Каменском районе на 225-м километре той же трассы дорогу не поделили две фуры с полуприцепами и цистерна. После столкновения их раскидало по обочинам.