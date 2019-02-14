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Происшествия | В Белинском районе на трассе Р208 затруднено движение из-за ДТП

14.02.2019|10:09
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Водителей предупредили о затрудненном проезде по одному из участков трассы Р208 Тамбов - Пенза.

С 9:20 четверга, 14 февраля, на 127-м километре дороги, около села Ширяево Белинского района, из-за ДТП организовано реверсивное движение.

Как сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор», в аварию попали три фуры. Информации о произошедшем пока нет.

12 февраля в Каменском районе на 225-м километре той же трассы дорогу не поделили две фуры с полуприцепами и цистерна. После столкновения их раскидало по обочинам.

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