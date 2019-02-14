14.02.2019 | 09:13

В среду, 13 февраля, на улице Нейтральной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, в 21:30 у магазина «Лира» столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний молодой человек, и рейсовый автобус № 101 марки ЛиАЗ с 55-летним мужчиной за рулем.

«В результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В тот же день на пересечении улиц Лермонтова и Кирова в ДТП попал микроавтобус, следовавший по маршруту № 85: в него врезалась «Лада-Приора».