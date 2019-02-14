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Происшествия | На улице Нейтральной столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ-2114

14.02.2019|09:13
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В среду, 13 февраля, на улице Нейтральной в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, в 21:30 у магазина «Лира» столкнулись ВАЗ-2114, которым управлял 21-летний молодой человек, и рейсовый автобус № 101 марки ЛиАЗ с 55-летним мужчиной за рулем.

«В результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В тот же день на пересечении улиц Лермонтова и Кирова в ДТП попал микроавтобус, следовавший по маршруту № 85: в него врезалась «Лада-Приора».

Источник — фото vk.com/sova_penza, видео www.instagram.com/penza_info58/
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Гость|14.02.2019 09:44|

Ага,морды нет у жигулей ))))

Качественно так притерлись

Имя: Гость
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