13.02.2019 | 16:23

Авария с участием трех автомобилей стала причиной утреннего затора на улицах Окружной и Попова. В точке пересечения двух дорог «Лада Гранта» задела Volkswagen и Renault. По словам очевидцев, таксист на «Ладе» очень спешил и со своей полосы выехал на встречную, чтобы поскорее проскочить.

«Он летел с большой скоростью, маневр сделал и в машину въехал», - рассказал водитель автомобиля Volkswagen Евгений.

Транспортные средства получили незначительные повреждения. Люди не пострадали, однако из-за аварии полностью остановилось движение по улице Попова, а на Окружной образовалась внушительная пробка. Автомобилистам пришлось объезжать этот участок через Западную Поляну.