Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 фев 2019|23:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  74.39  |  $  65.68
 

Происшествия | В ДТП на улице Попова автомобили не получили серьезных повреждений

13.02.2019|16:23
Печать

Авария с участием трех автомобилей стала причиной утреннего затора на улицах Окружной и Попова. В точке пересечения двух дорог «Лада Гранта» задела Volkswagen и Renault. По словам очевидцев, таксист на «Ладе» очень спешил и со своей полосы выехал на встречную, чтобы поскорее проскочить.

«Он летел с большой скоростью, маневр сделал и в машину въехал», - рассказал водитель автомобиля Volkswagen Евгений.

Транспортные средства получили незначительные повреждения. Люди не пострадали, однако из-за аварии полностью остановилось движение по улице Попова, а на Окружной образовалась внушительная пробка. Автомобилистам пришлось объезжать этот участок через Западную Поляну.

0
0
0
0
 
Гость|13.02.2019 22:37|

и опять Яндекс.такси.А что скажет ГИБДД по этому поводу? Они рубрику "Автохамы" на ПИ просматривают?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!