В среду, 13 февраля, на пересечении улиц Лермонтова и Кирова в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.
Около 13:45 там столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и микроавтобус, следовавший по маршруту № 85.
Судя по фотографиям, выложенным очевидцами в социальных сетях, маршрутка поворачивала с Западной Поляны на Кирова, а «Лада» ехала с Кирова в сторону улицы Калинина. В итоге «Приора» врезалась в левый бок микроавтобуса.
У «Лады» помята передняя часть, механические повреждения у маршрутки незначительны.
Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, предстоит установить инспекторам ГИБДД.
Лада заезжала в арку (что запрещено), а автобус пер с горы из правого ряда налево.
Только установка камер сможет исправить этот перекресток!
Наглецы маршрутчики озолотят своими штрафами бюджет!
Как они там любят с горы поворачивать налево с правого ряда, а по Кирова любят за стоп-линию постоянно заезжать!
КАМЕРЫ!!! и поскорее!