Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 фев 2019|23:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  74.39  |  $  65.68
 

Происшествия | Маршрутка № 85 попала в ДТП на перекрестке Лермонтова и Кирова

13.02.2019|14:49
Печать

В среду, 13 февраля, на пересечении улиц Лермонтова и Кирова в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Около 13:45 там столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и микроавтобус, следовавший по маршруту № 85.

Судя по фотографиям, выложенным очевидцами в социальных сетях, маршрутка поворачивала с Западной Поляны на Кирова, а «Лада» ехала с Кирова в сторону улицы Калинина. В итоге «Приора» врезалась в левый бок микроавтобуса.

У «Лады» помята передняя часть, механические повреждения у маршрутки незначительны.

Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, предстоит установить инспекторам ГИБДД.

Источник — фото vk.com/typical_penza, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|13.02.2019 14:58|

Лада заезжала в арку (что запрещено), а автобус пер с горы из правого ряда налево.

Только установка камер сможет исправить этот перекресток!

Наглецы маршрутчики озолотят своими штрафами бюджет!

Как они там любят с горы поворачивать налево с правого ряда, а по Кирова любят за стоп-линию постоянно заезжать!

КАМЕРЫ!!! и поскорее!

Гость|13.02.2019 15:07|

Маршрутчик, скорее всего, под красный пытался проскочить

Гость|13.02.2019 15:25|

Очередной "привет" ГИБДД и его бестолковому и аморфному начальству!

Гость|13.02.2019 15:35|

Непонятно по каким причинам власти города не устанавливают камеры фиксации нарушений пдд на значимых перекрестках города. Деньги бюджету не нужны?! Глядишь и платные парковки не нужны будут.

Гость|13.02.2019 15:48|

Гость писал(a):

Непонятно по каким причинам власти города не устанавливают камеры фиксации нарушений пдд
абсолютно не понятно. В том же Саранске их навалом и порядок на дороге. А у нас свои буртасские ПДД ввели "не помешал-не нарушил" и почти все водятлы именно так и гоняют.

Только камеры их исправят, и бюджет наполнят!

Гость|13.02.2019 15:55|

что еще раз доказывает, что у нас аварии в городе случаются только с участием и только по вине маршрутчиков и яндекс такси, пора выкинуть этих коней за границу города, пусть там в полях разбивают свои тарантасы)))))

Гость|13.02.2019 15:59|

Гость писал(a):

что еще раз доказывает, что у нас аварии в городе случаются только с участием и только по вине маршрутчиков и яндекс такси
это доказывает, что ГИБДД у нас просто не хочет работать!

Гость|13.02.2019 16:03|

Там маршрутки ежеминутно нарушают ПДД. Поворачиваю с Лермонтова на Кирова аж в 3 полосы одновременно, в т.ч. с двух встречных (справа и слева) хотя там поворот налево только однополосный. Вот Приора и наказала одного из таких нарушителей в ущерб себе. Если там поставить одного сотрудника ГИБДД, то за день можно годовой план на одних маршрутках сделать

Гость|13.02.2019 16:36|

Взыскать с водятла маршрутки, ущерб причиненный вынужденному простою троллейбусов.

Гость|13.02.2019 16:49|

Сто пудов маршрутка на розовый ехала. Ни одной в городе не видел, чтобы остановилась на жёлтый, а уж за стоп-линию заехать (даже, если красный горит) - это у них в крови...

Гость|13.02.2019 17:10|

Надо на Вираже возобновить гонки!Битва на выживание - Маршрутчики против Таксистов!!!

Гость|13.02.2019 17:11|

Ну да ну да...Миостимулятор...Как обычно...мечта всех русских - ничего не делать, но чтобы всё было. Даже сказки у нас этому учат (Емеля, Золотая рыбка и т.д.)

Гость|13.02.2019 17:43|

Вы водятел маршрутки.Вы работаете 2 через 2.Вам надо встать в 4 утра,что бы добраться до парка,и быть на маршруте уже в 6.Вы работаете с 5.30 до 20.00-23.00.Приехали домой,поели ,помылись и спать.В полночь лег-в 4 встал,и на работу.Что бы что то заработать ,надо гонять.Вот они и гоняют.На каждой маршрутке уже написано-ПРИМУ ВОДИТЕЛЯ.Дураков только все меньше становится.Так что их тоже можно понять.

Гость|13.02.2019 17:56|

#никому_не_помешал

Инфа 146%

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!