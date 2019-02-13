13.02.2019 | 14:49

В среду, 13 февраля, на пересечении улиц Лермонтова и Кирова в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта.

Около 13:45 там столкнулись автомобиль «Лада-Приора» и микроавтобус, следовавший по маршруту № 85.

Судя по фотографиям, выложенным очевидцами в социальных сетях, маршрутка поворачивала с Западной Поляны на Кирова, а «Лада» ехала с Кирова в сторону улицы Калинина. В итоге «Приора» врезалась в левый бок микроавтобуса.

У «Лады» помята передняя часть, механические повреждения у маршрутки незначительны.

Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, предстоит установить инспекторам ГИБДД.