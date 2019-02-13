В среду, 13 февраля, в районе села Рамзай было найдено тело 17-летнего пензенца, которого с 11 февраля разыскивали родственники, полицейские и волонтеры.
Юноша ушел из дома на 2-й Офицерской улице в Пензе около 9:00 и не вернулся.
«Тело нашли около пруда. Родственники опознали погибшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
На теле юноши нет следов насильственной смерти.
Управление СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту случившегося.
Вот так да ...
penzainform.ru писал(a):Что же за журнализды то пошли? Какого пруда ? Где ?