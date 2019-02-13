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Происшествия | 17-летний пензенец, которого разыскивали с 11 февраля, найден погибшим

13.02.2019|14:15
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В среду, 13 февраля, в районе села Рамзай было найдено тело 17-летнего пензенца, которого с 11 февраля разыскивали родственники, полицейские и волонтеры.

Юноша ушел из дома на 2-й Офицерской улице в Пензе около 9:00 и не вернулся.

«Тело нашли около пруда. Родственники опознали погибшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

На теле юноши нет следов насильственной смерти.

Управление СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту случившегося.

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Гость|13.02.2019 14:19|

Вот так да ...

penzainform.ru писал(a):

«Тело нашли около пруда. Родственники опознали погибшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ»
Что же за журнализды то пошли? Какого пруда ? Где ?

Гость|13.02.2019 14:22|

Гость писал(a):

Что же за журнализды то пошли?
Слаборазвитые, новоиспеченные ЕГЭшники. Жертвы гаджетов.

Гость|13.02.2019 14:35|

что же могло произойти? какая страшная трагедия

Гость|13.02.2019 14:43|

Гость писал(a):

Какого пруда ? Где ?
да какая разница то теперь. горе такое родителям, а вам подробности. что это даст?

Гость|13.02.2019 14:45|

У пруда в районе села Рамзай. Их там много?

Гость|13.02.2019 14:46|

Гость писал(a):

а вам подробности. что это даст?
Ну,как.Мы обсудим,посоветуемся,обменяемся мнениями...Это многое даст.

Гость|13.02.2019 14:56|

Гость писал(a):

Вот так да ...

penzainform.ru писал(a):

«Тело нашли около пруда. Родственники опознали погибшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ»
Что же за журнализды то пошли? Какого пруда ? Где ?
в районе села Рамзай, они ж написали

Гость|13.02.2019 14:57|

Интересно из Пензы как попал в Рамзай 17-летний мальчик. Около пруда что он делал. Просто там выкинули, шумиха поднялась и туда отвезли

Гость|13.02.2019 15:00|

Повесился он и записку оставил

Гость|13.02.2019 15:03|

Как жаль! Что ТАК закончилось! Бедные родители(((( Бедный мальчик

Гость|13.02.2019 15:04|

Гость писал(a):

Что же за журнализды то пошли? Какого пруда ? Где ?
а вы что выборочно читаете? выше написано - в Рамзае!

Гость|13.02.2019 15:24|

что не так в нашем городе . то и дело люди пропадают и никому нет дела .

почему там то нашелся . и все таки ему 17 лет молодой в чем причина то .ему жить надо бы . что у нас творится то . где те кто за этим всем следить то должен .беспредел идет или этот беспредел кому то на руку ...

да родителям и наше соочувствие вряд ли поможет .

Гость|13.02.2019 15:32|

Гость писал(a):

а вы что выборочно читаете? выше написано - в Рамзае!
Там их порядка 10 шт ! И к некоторым кроме как на лыжах не добраться.

Гость|13.02.2019 15:45|

А что делал нашедший у пруда в Рамзан зимой?!

Гость|13.02.2019 15:48|

Зимой в ветровке - модно, но опасно. Еще подвороты наверняка были. Замерз бедный.

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Имя: Гость
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