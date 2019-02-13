13.02.2019 | 14:15

В среду, 13 февраля, в районе села Рамзай было найдено тело 17-летнего пензенца, которого с 11 февраля разыскивали родственники, полицейские и волонтеры.

Юноша ушел из дома на 2-й Офицерской улице в Пензе около 9:00 и не вернулся.

«Тело нашли около пруда. Родственники опознали погибшего», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

На теле юноши нет следов насильственной смерти.

Управление СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту случившегося.