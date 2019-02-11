11.02.2019 | 09:47

В понедельник, 11 февраля, пензенские водители, чей путь по утрам лежит через улицу 8 Марта, увидели у остановки общественного транспорта перевернутый ВАЗ-21099.

Фотографию с места ЧП выложили в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте». Автор, пожелавший остаться анонимом, подписал ее так: «Остановка 8 Марта как ехать в Арбеково, машина на крыше лежит, эвакуатор, ДПС».

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в региональном УГИБДД, ДТП случилось в 6:30.

«18-летний водитель ВАЗ-21099 допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате аварии пострадавших нет», - сообщили в отделении пропаганды.