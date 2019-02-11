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Происшествия | На ул. 8 Марта перевернулся ВАЗ-21099 с 18-летним водителем

11.02.2019|09:47
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В понедельник, 11 февраля, пензенские водители, чей путь по утрам лежит через улицу 8 Марта, увидели у остановки общественного транспорта перевернутый ВАЗ-21099.

Фотографию с места ЧП выложили в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте». Автор, пожелавший остаться анонимом, подписал ее так: «Остановка 8 Марта как ехать в Арбеково, машина на крыше лежит, эвакуатор, ДПС».

Как уточнили ИА «ПензаИнформ» в региональном УГИБДД, ДТП случилось в 6:30.

«18-летний водитель ВАЗ-21099 допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате аварии пострадавших нет», - сообщили в отделении пропаганды.

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Гость|11.02.2019 10:21|

Лошара малолетняя,да ещё и бухой

Гость|11.02.2019 10:23|

Всю ноч в континенте он водку пил

Гость|11.02.2019 10:26|

Педаль в пол всю дорогу

Гость|11.02.2019 10:27|

Он тронуться даже не мог,газовал аж искры летели из глушителя

Гость|11.02.2019 10:28|

Мамка теперь попу напорит ему

Гость|11.02.2019 10:41|

Учиться ездить, Да?

Имя: Гость
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