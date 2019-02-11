11.02.2019 | 09:25

Момент ДТП, случившегося 17:40 в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Токарной и Терновского в Пензе, попал на видео.

Его участниками стали Toyota Avensis, ВАЗ-2106, Kia Cerato, Chevrolet Lacetti и Chevrolet Aveo.

Судя по записи с регистратора, выложенной в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте», слова очевидца о том, что «семерка (имеется в виду ВАЗ-2106. - Прим. ред.), когда с моста спускалась, не справилась с управлением и хотела крч на красный проскочить; а там уже с Токарной начали поворачивать», не соответствуют действительности. ВАЗ выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии травмы получил водитель «шестерки». «39-летний мужчина госпитализирован», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.