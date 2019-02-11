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Происшествия | Момент ДТП на перекрестке Токарной и Терновского попал на видео

11.02.2019|09:25
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Момент ДТП, случившегося 17:40 в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Токарной и Терновского в Пензе, попал на видео.

Его участниками стали Toyota Avensis, ВАЗ-2106, Kia Cerato, Chevrolet Lacetti и Chevrolet Aveo.

Судя по записи с регистратора, выложенной в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте», слова очевидца о том, что «семерка (имеется в виду ВАЗ-2106. - Прим. ред.), когда с моста спускалась, не справилась с управлением и хотела крч на красный проскочить; а там уже с Токарной начали поворачивать», не соответствуют действительности. ВАЗ выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии травмы получил водитель «шестерки». «39-летний мужчина госпитализирован», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — видео Константина Хайрова, фото Пелагеи Петуховой
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Гость|11.02.2019 09:38|

С какой улицы?

Гость|11.02.2019 10:09|

С Токарной со стороны ж/д.

Гость|11.02.2019 10:13|

А ФОЛЬЦ 755 зачем на тротуар заехал????? ОШТРАФОВАТЬ!!!

Гость|11.02.2019 10:26|

Да уж 2 сек. как красный горел!

Гость|11.02.2019 10:28|

Больше бьются чище воздух

Гость|11.02.2019 10:48|

Водитель Ваза в больнице с переломанными ногами, жена и двое детей остались без кормильца хорошо если на год, а то и больше. Водитель тайоты пытался скрыться с места дтп вместе с бутылкой водки, которую выронил. Приехала девушка и сказала за рулем была она, жаль на камерах не видно кто был за рулем. Мужик домой поехал, а девка сейчас все возьмет на себя! Водитель Ваза ехал на зеленый цвет светофора, а водитель тайоты врезался в него, собрав еще несколько машин. Сейчас замнут это дело, а завтра он опять сядет за руль пьяный и неизвестно чем все закончится! В магазине масел слышали разговор этой девки с водителем тайоты, как она ему говорит, что советывала не садиться за руль пьяным.

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