10.02.2019 | 11:18

Утром в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Суворова и Чехова в Пензе произошло ДТП с участием зареченского автобуса.

По словам очевидцев, оно случилось между 8:00 и 9:00. Вторым участником аварии стал автомобиль Renault Sandero.

Фотографии с места ДТП появились в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте», их выложила Татьяна Лазарева. На них запечатлены последствия ДТП: автобус, выехавший на тротуар, и сбитый дорожный знак.

Снимки разместили и в instagram.

Один из комментаторов предположил, как развивались события: «Такое ощущение, что зеленый моргать начал и сандеро резко остановился, а автобус не успел и попытался уйти». В обстоятельствах случившегося предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.