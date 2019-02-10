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Происшествия | В Пензе автобус выехал на тротуар и сшиб знак

10.02.2019|11:18
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Утром в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Суворова и Чехова в Пензе произошло ДТП с участием зареченского автобуса.

По словам очевидцев, оно случилось между 8:00 и 9:00. Вторым участником аварии стал автомобиль Renault Sandero.

Фотографии с места ДТП появились в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте», их выложила Татьяна Лазарева. На них запечатлены последствия ДТП: автобус, выехавший на тротуар, и сбитый дорожный знак.

Снимки разместили и в instagram.

Один из комментаторов предположил, как развивались события: «Такое ощущение, что зеленый моргать начал и сандеро резко остановился, а автобус не успел и попытался уйти». В обстоятельствах случившегося предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

Источник — фото www.instagram.com/adikaevr/
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Гость|10.02.2019 11:27|

Автобусник не виноват это улицы узкие и знаки стоят мешают проезду.

Гость|10.02.2019 11:30|

penzainform.ru писал(a):

зеленый моргать начал и сандеро резко остановился,

По накупят всяких сандеро, а ездить не умеют, явно новичек. И ведь теперь стрючек смотался и не оглянуся.

Имя: Гость
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