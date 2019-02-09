09.02.2019 | 17:56

Дорога на улице Шмидта стала рекой. Сотни тонн воды вылились, часть ее ушла в ливневую канализацию. Вода - теплоноситель, ее необходимо было откачать для ремонта системы.

В городе произошла первая серьезная коммунальная авария с начала зимы: разорвались сети на улице Нахимова.

«Произошел прорыв на достаточно крупной тепломагистрали диаметром 800. Отключено 53 многоквартирных дома, но это связано в том числе со снижением параметров теплоносителей на улицах 8 марта, Фурманова. В связи с пониженным давлением у нас теплоноситель не доходит до многоквартирных домов, а напрямую от этого теплоносителя запитаны 20 ТП, которые находятся в Заводском районе», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Это улицы Беляева, Леонова. Ремонт специалисты старались завершить как можно скорее, чтобы уложиться в нормативный срок ликвидации аварии - 24 часа.

В зону отключения попали четыре детсада (они все равно не работают в выходной), две школы, в них максимально быстро вернули тепло. В классах школы № 11 уже +23.

«Вчера вечером наша теплоснабжающая организация отключила отопление из-за аварии. В 4 часа утра тепло в школу к нам пришло. В отличие от семей наших учеников, живущих в ближайших домах, где тепла еще нет, нам тепло и уютно», - рассказала директор школы № 11 г. Пензы Светлана Симбирева.

Потоки воды подступили к домам на улице Крупской. Хозяйка автомобиля не успела отогнать машину, «пятнадцатая» очутилась в трясине.

«Да... в шоке», - отметила девушка.

«Пятнадцатую» пришлось срочно вызволять - она перегородила путь аварийной технике.

На участке тепловых сетей на улице Нахимова коммуникации рвутся два-три раза в год. Их капитальный ремонт запланирован на 2020 год. Мэрия намерена провести переговоры с собственником о переносе сроков на 2019-й.

Тем временем в домах уже начали нагреваться батареи.

«Температура на улице благоприятная, можно еще суток трое быть без теплоснабжения», - рассудил житель дома № 19 на ул. Фурманова Петр Мезин.

По стечению обстоятельств, на улице Нахимова случились сразу две аварии: вместе с тепловыми из строя вышли сети водоснабжения. Но «Горводоканал» справился без отключения.