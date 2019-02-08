08.02.2019 | 18:13

25-летний мужчина - сотрудник одной из дорожных организаций погиб под колесами служебного автомобиля, причем машина была припаркована у обочины. Трагедия произошла на 363-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов.

«Водитель автомобиля МАЗ, мужчина 1965 года рождения, двигаясь со стороны Саратова в направлении Нижнего Новгорода, допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗ. После столкновения автомобиль ГАЗ сместился вперед и произвел наезд на граждан, осуществляющих работы по ремонту проезжей части», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

После столкновения многотонный МАЗ перевернулся и все содержимое фургона (песок) рассыпалось по проезжей части. В момент ДТП на дороге находились и другие рабочие. Технику безопасности соблюдали, знаки были выставлены на трассе.

«Двое мужчин, 1974 и 1995 годов рождения, находившихся на проезжей части, а также пассажир автомобиля ГАЗ, мужчина 1994 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение для обследования», - добавил Валентин Новоженцев.

Водитель опрокинутого грузовика не пострадал.