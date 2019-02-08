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Происшествия | В Пензе Nissan врезался в снегоуборщик и опрокинулся, пострадал ребенок

08.02.2019|09:16
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В четверг, 7 февраля, на Арбековском путепроводе в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 20:40 напротив дома № 2Б на проспекте Строителей 35-летний водитель автомобиля Nissan Tiida врезался в снегоуборщик КО-206 АН, которым управлял 53-летний мужчина. После столкновения иномарка опрокинулась.

«В результате аварии пассажир Nissan, мальчик 2006 года рождения, получил телесные повреждения, после осмотра медиками был отпущен. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Информация о ДТП и видеозапись его последствий появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Да, дорожники, как обычно, не выставили никаких предупреждающих знаков. Парень не успел среагировать», - написал один из подписчиков паблика.

«Знак был в самом начале путепровода. И на двух столбах также висят знаки, думаю, все-таки он сам виноват», - высказал свое мнение другой комментатор.

«Я там ехала до ДТП. Эта спецтехника без знаков, без маячков была. Чуть не влетела сама. Ехала по правой полосе и тут - ОБА - встречка (а это спецтехника). Хорошо, слева никого не было», - написала девушка.

ДТП с участием снегоуборочной техники в Пензе не редкость. Так, 28 января на улице Лермонтова дорогу не поделили «Лада» и трактор с ковшом.

14 января на улице Мира столкнулись маршрутное такси № 5 марки Citroen и трактор, оснащенный ковшом и щеткой. 4 января на проспекте Победы в ДТП попал пескотряс.

Источник — видео Ивана Мерцалова, vk.com/sova_penza
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Гость|08.02.2019 09:46|

Внимательнее нужно быть, а не тупо хреначить по полосе!) Зима ещё не кончилась!))

Имя: Гость
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