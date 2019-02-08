08.02.2019 | 17:21

В пятницу, 8 февраля, в Мокшанском районе произошло трагическое ДТП.

По предварительным данным, в 10:15 на 363-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов 53-летний водитель грузовика МАЗ, ехавший со стороны Саратова в направлении Нижнего Новгорода, въехал в стоящий ГАЗ.

После столкновения автомобиль ГАЗ сместился вперед и наехал на людей, ремонтировавших проезжую часть. 25-летний молодой человек погиб на месте. Еще двое мужчин, одному из которых 23 года, другому - 44, получили травмы и были доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.