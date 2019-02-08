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Происшествия | В Мокшанском районе погиб дорожный рабочий, еще двое ранены

08.02.2019|17:21
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В пятницу, 8 февраля, в Мокшанском районе произошло трагическое ДТП.

По предварительным данным, в 10:15 на 363-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов 53-летний водитель грузовика МАЗ, ехавший со стороны Саратова в направлении Нижнего Новгорода, въехал в стоящий ГАЗ.

После столкновения автомобиль ГАЗ сместился вперед и наехал на людей, ремонтировавших проезжую часть. 25-летний молодой человек погиб на месте. Еще двое мужчин, одному из которых 23 года, другому - 44, получили травмы и были доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|08.02.2019 18:17|

Жена,родители и близкие держитесь. Примите соболезнования.

Гость|08.02.2019 18:19|

погиб от того, кто по сути должен быть благодарен

Гость|08.02.2019 18:30|

Летают как бешеные...

Гость|08.02.2019 18:38|

Работают на износ готовятся к проверке, жалко людей,дорожник дорожника,там одни нарушения люди работают сутки через сутки, ночью за рулём, а днем с лопатой

Гость|08.02.2019 19:01|

дорожники себя считают КАСТОЙ...собаки собачья смерть...

сдохните ВСЕ..пока не научитесь делать дороги нормально...

Гость|08.02.2019 19:05|

ротором с дороги на газоны ,тротуары снег с ОВНОМ перекидывают...а отчитываются как ВЫВЕЗЛИ..

Имя: Гость
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