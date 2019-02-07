07.02.2019 | 09:18

В четверг, 7 февраля, на улице Злобина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее серьезный автомобильный затор.

По предварительным данным, около 8:00 там столкнулись две иномарки. Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП по улице Злобина от центра в сторону Пензы-III. Затор. Актуально на 8:25», - написал автор первого поста. «Пенза-III, 8:50, стоит», - уточнил Димитрий Немец, оставивший второе сообщение.

На опубликованных фотографиях с места ДТП видно, что машины после удара встали практически поперек дороги, затруднив движение по проезжей части других автомобилей.