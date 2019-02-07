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Происшествия | В районе Пензы-III образовался затор из-за ДТП с двумя иномарками

07.02.2019|09:18
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В четверг, 7 февраля, на улице Злобина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее серьезный автомобильный затор.

По предварительным данным, около 8:00 там столкнулись две иномарки. Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП по улице Злобина от центра в сторону Пензы-III. Затор. Актуально на 8:25», - написал автор первого поста. «Пенза-III, 8:50, стоит», - уточнил Димитрий Немец, оставивший второе сообщение.

На опубликованных фотографиях с места ДТП видно, что машины после удара встали практически поперек дороги, затруднив движение по проезжей части других автомобилей.

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Гость|07.02.2019 09:31|

Всё из-за того, что съезд с моста для движения в сторону терновки так и не построили. Поэтому там нарушают и бьются

Гость|07.02.2019 09:46|

Гость писал(a):

Поэтому там нарушают и бьются
Все нарушают? Или только самые-самые?

Гость|07.02.2019 10:06|

нарушает 50%, остальные разворачиваются чуть дальше у подвесного моста, хотя там тоже не безопасно, грузовые за один раз не могут развернутся не хватает ширины проезжей части, поэтому кто как может, властям по...

Гость|07.02.2019 10:08|

Гость писал(a):

Всё из-за того, что съезд с моста для движения в сторону терновки так и не построили. Поэтому там нарушают и бьются

Вот не построили две полосы и сделали одностороннее движение, теперь вот нарушаю и езжу по встречной.)))

Гость|07.02.2019 10:09|

Гость писал(a):

нарушает 50%, остальные разворачиваются чуть дальше у подвесного моста, хотя там тоже не безопасно, грузовые за один раз не могут развернутся

Там все такие как ты разворачиваются, нормальные правильно выстраивают маршрут и ездят без нарушений.

Гость|07.02.2019 10:11|

Я знал, что когда никогда эти олени, которые сразу со съезда налево поворачивают, дтп там устроят.

Гость|07.02.2019 10:25|

Из-за таких правильно выстраивающих маршрут и пробки в городе. Чтобы проехать с ГПЗ в Терновку они едут через центр. "Правильные!"

Гость|07.02.2019 10:28|

Нужно сделать съезд с моста в сторону терновки,машины едут почти до Бакунинского и потом делать разворот,заезжая на тротуар,т.к.машина не умещается.Эх Наши Власти,ничего до ума довести не могут.Все против людей делается.Нужно делать,чтобы водители не плевались от таких мостов.В Саранске все мосты с выездами и правильными заездами построены.

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