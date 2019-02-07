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Происшествия | В Пензе при пожаре на ул. Пограничной спасено 6 человек и эвакуировано 15

07.02.2019|09:14
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В среду, 6 февраля, в Пензе произошел пожар в квартире жилого дома барачного типа на улице Пограничной.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 18:44. Для ликвидации пожара прибыли 19 человек на 5 спецавтомобилях.

Огонь охватил площадь 60 кв. м. Пожарные спасли 6 человек и эвакуировали 15.

«Одного человека вынесли на носилках со второго этажа, остальных вывели из дома с помощью индивидуальных средств защиты - спасательных капюшонов, подключенных к аппаратам дыхания», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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