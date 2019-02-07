07.02.2019 | 09:14

В среду, 6 февраля, в Пензе произошел пожар в квартире жилого дома барачного типа на улице Пограничной.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 18:44. Для ликвидации пожара прибыли 19 человек на 5 спецавтомобилях.

Огонь охватил площадь 60 кв. м. Пожарные спасли 6 человек и эвакуировали 15.

«Одного человека вынесли на носилках со второго этажа, остальных вывели из дома с помощью индивидуальных средств защиты - спасательных капюшонов, подключенных к аппаратам дыхания», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.