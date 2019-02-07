07.02.2019 | 16:42

19 человек и пять спецмашин тушили пожар на улице Пограничной. Около 19:00 загорелся старый дом барачного типа, где проживает восемь семей. Очаг возгорания находился на нижнем этаже. В квартире в тот момент были и взрослые, и дети.

Людмила - ближайшая соседка - стала одной из первых, кто узнал о пожаре. Женщина предположила, что причиной ЧП стала детская шалость: трое маленьких детей баловались спичками. К ней же прибежали пострадавшие.

Люди стали спешно покидать квартиры. Со второго этажа выбирались по приставной лестнице. Все остались живы, успели эвакуировать даже лежачего инвалида.

Обитатели барака говорят, что не первый раз переживают такой ужас. На верхнем этаже 10-15 лет назад погиб человек.

Большую часть квартир удалось отстоять у огня.