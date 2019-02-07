07.02.2019 | 09:09

Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту травмирования женщины на улице Попова. Во второй половине среды, 6 февраля, на горожанку рухнула наледь с дома № 10. Удар пришелся на ноги и спину.

«Пострадавшая 1961 года рождения госпитализирована в клиническую больницу № 6 им. Захарьина», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

Следователь с криминалистами осмотрел место происшествия. Проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки следователь даст правовую оценку действиям (бездействию) работников управляющей компании «Западная», которая обслуживает указанный дом.

Наледь упала на женщину с козырька балкона на 5-м этаже. По словам сотрудника УК «Западная» Михаила Автаева, организация обязана и чистит крышу многоэтажки, но не навесы над балконами.

«Почему не чистятся козырьки? Потому что это считается самостроем. То есть по проекту, если можете посмотреть, другие балконы - без козырьков. То есть жители самовольно возводят, и на них уже возлагается ответственность по очистке козырьков. Кровлю мы чистим, а балконы - не обязаны», - объяснил Михаил Автаев.

Соседи рассказали, что в квартире со злополучным балконом хозяева года два уже не появляются.

По данным ИА «ПензаИнформ», пострадавшая находится в тяжелом состоянии.