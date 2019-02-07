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Происшествия | На улице Попова на Западной Поляне столкнулись «УАЗ-Патриот» и ВАЗ

07.02.2019|12:57
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В четверг, 7 февраля, на улице Попова в Пензе, перед ее пересечением с Окружной, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение о нем появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Автор поста обозначил, что оказался на месте в 12:04.

На опубликованном снимке видны «УАЗ-Патриот» и ВАЗ классической модели. После столкновения машины встали на дороге практически под прямым углом друг к другу.

УАЗ, судя по всему, не пострадал вовсе или получил незначительные механические повреждения. Как выглядит после столкновения передняя часть ВАЗа, на фото не видно.

Утром того же дня в Пензе произошло две аварии, из-за которых в разных районах города образовались заторы. На улице Луначарского, у автовокзала, столкнулись автобус и легковой автомобиль. На улице Злобина дорогу не поделили две иномарки, которые после столкновения встали практически поперек проезжей части.

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Гость|07.02.2019 13:08|

Ваз классической модели :)))

Гость|07.02.2019 13:11|

Гость писал(a):

Ваз классической модели :)))
Не так что-нибудь?

Гость|07.02.2019 13:17|

А что же вы сами пешочком не прошли посмотреть что с передней частью классического ваза?? Вам пешком идти десять минут. Все новости а том чтобы найти их в контакте и заодно перечислить в ней все новости по теме за день. Обленились журналисты.

Имя: Гость
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