07.02.2019 | 12:57

В четверг, 7 февраля, на улице Попова в Пензе, перед ее пересечением с Окружной, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение о нем появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Автор поста обозначил, что оказался на месте в 12:04.

На опубликованном снимке видны «УАЗ-Патриот» и ВАЗ классической модели. После столкновения машины встали на дороге практически под прямым углом друг к другу.

УАЗ, судя по всему, не пострадал вовсе или получил незначительные механические повреждения. Как выглядит после столкновения передняя часть ВАЗа, на фото не видно.

Утром того же дня в Пензе произошло две аварии, из-за которых в разных районах города образовались заторы. На улице Луначарского, у автовокзала, столкнулись автобус и легковой автомобиль. На улице Злобина дорогу не поделили две иномарки, которые после столкновения встали практически поперек проезжей части.