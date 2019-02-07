07.02.2019 | 09:46

В четверг, 7 февраля, на улице Луначарского в Пензе, у автовокзала, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Две полосы перекрыли. Актуально на 7:30», «Актуально на 7:44», «Актуально на 7:58», - рассказали подписчики паблика.

Комментируя публикацию, пользователи уточнили, что ДТП спровоцировало транспортный затор как в районе автовокзала, так и на Шуисте, в зоне Сурского моста.

«7:55. Проехал в сторону Шуиста по второй полосе. Перекрыта третья», - написал Александр Артюхин. «В 7:55 стоял мост с середины уже», - пояснил Сергей Крылов.

Этим же утром автомобильный затор имел место и на Пензе-III. Там дорогу не поделили две иномарки, которые после столкновения встали практически поперек проезжей части, затруднив движение других машин.