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Происшествия | На улице Луначарского автобус встал поперек дороги после ДТП

07.02.2019|09:46
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В четверг, 7 февраля, на улице Луначарского в Пензе, у автовокзала, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Сообщение об аварии появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Две полосы перекрыли. Актуально на 7:30», «Актуально на 7:44», «Актуально на 7:58», - рассказали подписчики паблика.

Комментируя публикацию, пользователи уточнили, что ДТП спровоцировало транспортный затор как в районе автовокзала, так и на Шуисте, в зоне Сурского моста.

«7:55. Проехал в сторону Шуиста по второй полосе. Перекрыта третья», - написал Александр Артюхин. «В 7:55 стоял мост с середины уже», - пояснил Сергей Крылов.

Этим же утром автомобильный затор имел место и на Пензе-III. Там дорогу не поделили две иномарки, которые после столкновения встали практически поперек проезжей части, затруднив движение других машин.

Источник — фото Николая Тарасова, vk.com/sova_penza
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Гость|07.02.2019 09:59|

Убрать?

Гость|07.02.2019 10:23|

Гость писал(a):

Убрать?

Вот именно.

Гость|07.02.2019 10:28|

Дааа, в городе очередной пи...ц.

Гость|07.02.2019 10:59|

Водятел на легковушке кому и что хотел доказать? Надо было пропустить автобус и сам был бы цел. А так иди теперь доказывай свою правоту, но только пешком и оооочень долго....

Имя: Гость
Комментарий:

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