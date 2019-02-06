06.02.2019 | 19:01

Людмила Максимовна невольно стала очевидцем, как глыбы льда рухнули вниз почти с 15-метровой высоты прямо на женщину. Прохожие незамедлительно вызвали «скорую».

«Я вон оттуда возле аптеки шла, она свалилась. Я думала, насмерть! На ноги и спину. Шевелиться даже не могла, ее подняли на носилках», - рассказала очевидец Людмила Лохина.

Снег свалился с дома № 10 на улице Попова, а именно с козырька балкона на 5-м этаже. На месте ЧП экстренно появились сотрудники обслуживающей компании «Западная».

Мастер защищался, поясняя, что управляющая организация обязана и чистит крышу многоэтажки, но не навесы над балконами.

«Почему не чистятся козырьки? Потому что это считается самостроем. То есть по проекту, если можете посмотреть, другие балконы - без козырьков. То есть жители самовольно возводят, и на них уже возлагается ответственность по очистке козырьков. Кровлю мы чистим, а балконы - не обязаны», - объяснил мастер УК «Западная» Михаил Автаев.

Местная жительница опасается говорить открыто о фактах, когда управляющие компании усугубляют ситуацию с нечищеными козырьками.

«Когда сбивали с крыши дома сосульки, если там балкон с крышей, эти сосульки падают не на землю, они падают на крышу балкона», - отметила пенсионерка.

Хозяев квартиры-«виновницы» застать не удалось. И, судя по паутине на двери, в своем жилище они давно не появляются. Этот факт подтвердили и соседи.

«Эту квартиру продали, в ней никто не живет», - проинформировала женщина.

«Года два, наверное», - добавила жительница дома.

Известно, что пострадавшей женщине примерно 55-60 лет. Ее доставили в городскую клиническую больницу имени Г. А. Захарьина, а Следственный комитет по Пензенской области по факту случившегося начал доследственную проверку.