06.02.2019 | 09:12

Утром в среду, 6 февраля, в Пензе застопорилось движение транспорта в микрорайоне Ахуны. Причиной стало ДТП, участниками которого оказались два легковых автомобиля - Ford Fusion и «Лада-Калина».

Фото с места ДТП опубликовал в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» Виталий Комаров. Он указал, что авария произошла на Коннозаводской улице, близ ахунской церкви.

«Катятся между машинами, по одному», - предупредил автор фото.

«Спасибо, кажется, лучше там не ехать», - поблагодарил один из комментаторов.

«Запарили там биться. На прошлой неделе дорогу в этом месте перекрыли, и вот опять», - отреагировал другой.

Судя по фото, пострадавших в аварии нет, однако автомобили получили механические повреждения.