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Происшествия | ДТП в Ахунах стало причиной транспортного затора

06.02.2019|09:12
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Утром в среду, 6 февраля, в Пензе застопорилось движение транспорта в микрорайоне Ахуны. Причиной стало ДТП, участниками которого оказались два легковых автомобиля - Ford Fusion и «Лада-Калина».

Фото с места ДТП опубликовал в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» Виталий Комаров. Он указал, что авария произошла на Коннозаводской улице, близ ахунской церкви.

«Катятся между машинами, по одному», - предупредил автор фото.

«Спасибо, кажется, лучше там не ехать», - поблагодарил один из комментаторов.

«Запарили там биться. На прошлой неделе дорогу в этом месте перекрыли, и вот опять», - отреагировал другой.

Судя по фото, пострадавших в аварии нет, однако автомобили получили механические повреждения.

Источник — фото: Виталий Комаров
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Гость|06.02.2019 09:53|

А я то думаю почему с утра из ахун так легко без пробок ехалось. Просто из-за забора утырки проехать не могли! Вам зареченским вообще нужно ворота заварить, чтобы за колючкой своей сидели и не создавали пробки в городе! А то работать в Пензу, а вы к ним ни-ни, видите ли белая кость! Каждый день там надо баррикады делать!

Имя: Гость
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