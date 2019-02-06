Утром в среду, 6 февраля, в Пензе застопорилось движение транспорта в микрорайоне Ахуны. Причиной стало ДТП, участниками которого оказались два легковых автомобиля - Ford Fusion и «Лада-Калина».
Фото с места ДТП опубликовал в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте» Виталий Комаров. Он указал, что авария произошла на Коннозаводской улице, близ ахунской церкви.
«Катятся между машинами, по одному», - предупредил автор фото.
«Спасибо, кажется, лучше там не ехать», - поблагодарил один из комментаторов.
«Запарили там биться. На прошлой неделе дорогу в этом месте перекрыли, и вот опять», - отреагировал другой.
Судя по фото, пострадавших в аварии нет, однако автомобили получили механические повреждения.
А я то думаю почему с утра из ахун так легко без пробок ехалось. Просто из-за забора утырки проехать не могли! Вам зареченским вообще нужно ворота заварить, чтобы за колючкой своей сидели и не создавали пробки в городе! А то работать в Пензу, а вы к ним ни-ни, видите ли белая кость! Каждый день там надо баррикады делать!