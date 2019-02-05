05.02.2019 | 16:30

Проблесковые маячки спецмашин разных ведомств озарили район Маяка. Вспыхнул салон на улице Автономной. С момента поступления звонка на пульт дежурного пожару присвоили второй ранг. Была велика вероятность взрывов.

«Основной угрозой было, конечно, наличие топливных баков, масел, жидкостей. Сотрудниками пожарной охраны из данного автосалона вручную эвакуировано 5-6 легковых автомобилей, они не пострадали», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

А вот 23 машины восстановлению не подлежат - сгорели в ангаре. Работники автосалона общались с полицейскими. С представителями СМИ были немногословны.

Часть кровли салона обрушилась. Недалеко от места пожара развернули штаб, где оперативно рассчитывали силы и средства.

В тушении пожара был задействован лафетный ствол - приспособление, подсоединенное метровыми рукавами к гидранту, бесперебойно подавало воду туда, где необходимо было сбить пламя.

У места ЧП собралось 11 единиц спецтехники. Узкую дорогу на Автономной - всего две полосы движения, - а также часть улицы Тарханова перекрыли.

Автомобилистам пришлось пробираться объездными путями, менял маршрут следования и общественный транспорт. Из-за пожара на Маяке некоторые горожане утром опоздали на работу.