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Происшествия | В Пензе горят машины в автосалоне «Клаксон»

05.02.2019|09:30
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Утром во вторник, 5 февраля, в Пензе произошел пожар в автосалоне «Клаксон» в микрорайоне Маяк.

Видео и фото пожара очевидцы выложили в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте». По ним видно, что салон горит открытым пламенем, наблюдается сильное задымление. На место прибыли несколько пожарных расчетов, а также сотрудники полиции.

«Там дышать нечем вообще», - пишет один из комментаторов. «Как же дети в школе находятся, задохнуться можно», - вторит другая пользовательница Сети.

«Мест пожаркам нет, а они едут и едут. Машины встали все. Дорога стоит», - сообщил ИА «ПензаИнформ» один из свидетелей происшествия.

«Сообщение о пожаре на улице Автономной, 2а, поступило в 8:25. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Здание горит открытым огнем. Имеет место возгорание машин внутри салона.

В настоящее время пожар на площади 500 кв. м локализован, продолжаются работы по ликвидации возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 11 единиц техники, более 25 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото: Филя Рыжиков, видео: vk.com/sova_penza
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Гость|05.02.2019 09:42|

Не повезло..........

И возможно, несоблюдение правил пожарной безопасности.

Не исключен и поджег.

Жаль владельцев пострадавших машин.

Гость|05.02.2019 09:42|

Потушили?

Гость|05.02.2019 09:43|

Ой, понадобилось страховое возмещение

Гость|05.02.2019 09:47|

Знатный гадюшник, расплата их нашла

Гость|05.02.2019 09:47|

Сколько «доброжелателей»........ Ребят жалко. Держитесь,парни! Дай Вам Бог сил

Гость|05.02.2019 10:03|

Потушить?

Гость|05.02.2019 10:05|

Юрец попал.

Гость|05.02.2019 10:06|

А предварительная причина пожара какова? Доброжелатели?

Гость|05.02.2019 10:07|

Сейчас газу модно гореть. Наверно газ.

Гость|05.02.2019 10:07|

Не дождетесь

Гость|05.02.2019 10:09|

Гость|05.02.2019 10:06|

А предварительная причина пожара какова? Доброжелатели?

Для хозяина поджёг выгоден.

Гость|05.02.2019 10:10|

А кто там нонче хозяин?

Гость|05.02.2019 10:11|

|05.02.2019 10:10|

А кто там нонче хозяин?

Юрец какойта

Гость|05.02.2019 10:12|

КТО-ТО НА СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ "ПОПАЛ"...

Гость|05.02.2019 10:13|

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Имя: Гость
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