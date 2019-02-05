05.02.2019 | 09:30

Утром во вторник, 5 февраля, в Пензе произошел пожар в автосалоне «Клаксон» в микрорайоне Маяк.

Видео и фото пожара очевидцы выложили в группе «Сова Пенза авто» в социальной сети «ВКонтакте». По ним видно, что салон горит открытым пламенем, наблюдается сильное задымление. На место прибыли несколько пожарных расчетов, а также сотрудники полиции.

«Там дышать нечем вообще», - пишет один из комментаторов. «Как же дети в школе находятся, задохнуться можно», - вторит другая пользовательница Сети.

«Мест пожаркам нет, а они едут и едут. Машины встали все. Дорога стоит», - сообщил ИА «ПензаИнформ» один из свидетелей происшествия.

«Сообщение о пожаре на улице Автономной, 2а, поступило в 8:25. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Здание горит открытым огнем. Имеет место возгорание машин внутри салона.

В настоящее время пожар на площади 500 кв. м локализован, продолжаются работы по ликвидации возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 11 единиц техники, более 25 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.